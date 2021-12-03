Комаровский развеял миф о небезопасности пунктов вакцинации

Евгений Комаровский. Фото: NUR.KZ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что вакцинация в общественных местах безопасна при соблюдении санитарных норм, передает телеканал "Украина 24".

Как заявил Комаровский, здоровому человеку, чтобы получить прививку, не нужно предварительно пить лекарства и сдавать дополнительные анализы.

"То есть если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий", – сказал доктор.

Он отметил, что любой пункт вакцинации оснащен препаратами для введения при острой аллергической реакции.

"С учетом этого, по логике, человека можно прививать где угодно, в автобусе, трамвае, торговом центре. Но в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы", – подчеркнул Комаровский.

По словам украинского врача, вакцину лучше ставить в хорошо вентилируемых помещениях, где нет большого скопления людей.

Ранее Комаровский назвал людей, которые являются "резервуаром" для мутаций коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945146-komarovskiy-razveyal-mif-o-nebezopasnosti-punktov-vaktsinatsii/