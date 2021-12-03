Имена более 20 нарушителей карантина опубликовали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинские санврачи опубликовали новый список с именами нарушителей домашнего карантина, которые пытались посещать общественные места с "красным" статусом Ashyq. Об этом сообщается на официальном сайте городского ДСЭК.

Как указали в ведомстве, все граждане, указанные в списке, нарушили режим 14-дневного домашнего карантина.

Алматинцы с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по системе Ashyq, среди которых рестораны, театры, рынки, салоны красоты и так далее.

Никого из лиц с "красным" статусом на территорию объектов не допустили.

Каждый из нарушителей в итоге заплатил штраф в размере 30 МРП (87 510 тенге).

В ДСЭК алматинцев в очередной раз призвали не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом.

С полным списком нарушителей можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили 724 новых случая заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945136-imena-bolee-20-narushiteley-karantina-opublikovali-v-almaty/