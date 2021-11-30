Гинцбург заявил о тяжелой форме COVID-19 при омикрон-штамме

Александр Гинцбург. Фото: t.me/nsnfm

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что большое количество мутаций в омикрон-штамме может способствовать более тяжелой и длительной форме COVID-19, передает ТАСС.

Ученый отметил, что большое количество мутаций в новом штамме может ослабить его способность проникать в легкие.

"Если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма "дельта", то тогда клетки памяти будут работать и нас с вами защищать. То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше", – пояснил Гинцбург.

По его словам, при дельта-штамме переход от легкого течения заболевания к тяжелому занимал три-четыре дня, когда при оригинальном вирусе этот показатель составлял от 10 до 15 дней.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что разработка вакцины против омикрон-штамма COVID-19 займет около 10 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944559-gintsburg-zayavil-o-tyazheloy-forme-covid-19-pri-omikron-shtamme/