Слух о десятках спортсменов, умерших от вакцины против КВИ, появился в Казнете

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Пользователи соцсетей обсуждают сообщения о десятках смертей среди известных мировых спортсменов, которые якобы вызваны вакцинацией от COVID-19.

Как пишет портал StopFake, авторы сообщения указывают, что СМИ якобы намеренно замалчивают статистику смертности среди спортсменов.

На самом же деле, как сообщили фактчекеры, ни одно крупное издание не сообщало о подобном, потому что эта информация является фейком.

Указывается, что пользователи ссылаются на портал NewsTarget.com как на источник заявления о смертях спортсменов. Эксперты StopFake подчеркивают, что портал часто публикует конспирологические теории и псевдонаучные статьи, которые не выдерживают проверок на достоверность.

Это же касается и обсуждаемого сообщения о смертях от вакцины против COVID-19.

В списке погибших спортсменов указана модель и участница конкурсов красоты Лайла да Коста, а также бывший футболист и столяр Джордан Такер. И модель, и столяр на момент смерти уже не были профессиональными спортсменами.

Более того, фактчекеры обращают внимание пользователей на то, причины смерти этих людей неизвестны, поэтому заявления о том, что они связаны с вакцинацией против КВИ, являются ложными.

Отмечается, что Лайла да Коста при жизни страдала от болезни. Друзья Джордана Такера также писали в соцсетях о том, что он имел проблемы со здоровьем еще до своей смерти.

В списке "погибших из-за вакцинации" спортсменов также указан жокей Том Гринвей. Однако издание не рассказало своим читателям о том, что несколько лет назад Гринвей сломал шею в трех местах. Врачи тогда посчитали чудом тот факт, что жокей сумел восстановиться после такой травмы.

Гринвею запретили участие в скачках, однако он проигнорировал предписание и продолжил выступать. В этом случае врачи также не установили никакой связи между кончиной спортсмена и вакцинацией против COVID-19.

Еще одно имя в списке - Лекси Риггл - студентка старшего курса Ганноверского колледжа и игрок в баскетбол. Причины ее смерти неизвестны, результаты аутопсии не оглашались публично.

Также упомянут 46-летний бодибилдер Шон Роден. Издание NewsTarget умолчало о том, что спортсмен страдал в прошлом от сильного алкоголизма, а также, вероятно, принимал стероиды, гормон роста и другие препараты, помогающие наращивать мышечную массу и показывать стабильно высокие результаты на соревнованиях.

Ни одна из перечисленных смертей не может быть связана с вакцинацией против COVID-19, подчеркнули фактчекеры. В большинстве случаев причины летального исхода неизвестны, а результаты аутопсии и медицинские заключения не опубликованы.

Таким образом, распространяемая информация о десятках смертей среди вакцинированных спортсменов – ложь. В приведенном списке перечислены внезапные смерти относительно известных людей, и ни в одном из этих случаев связь с вакцинацией установлена не была.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944372-sluh-o-desyatkah-sportsmenov-umershih-ot-vaktsiny-protiv-kvi-poyavilsya-v-kaznete/