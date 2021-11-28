Штамм "омикрон" уже есть в России, заявил сенатор

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Российский сенатор Владимир Круглый считает, что в РФ уже есть штамм "омикрон". По его словам, его привезли туристы.

Политик высказался о появлении нового штамма коронавируса в России, а также предложил принять необходимые меры, пишет РИА Новости.

"Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет", - заявил Круглый.

Заслуженный врач РФ призвал закрыть авиасообщение с этой страной. По его словам, это нужно сделать до тех пор, пока омикрон-вариант не будет изучен.

Напомним, что что новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, решили назвать в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита — "омикрон". Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения в минувшую пятницу.

Первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 были зафиксированы в середине и конце ноября этого года в провинции ЮАР, Гонконге, Израиле и Бельгии.

В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения данного штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944307-shtamm-omikron-uzhe-est-v-rossii-zayavil-senator/