Гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса выдвинули в ВОЗ

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове выдвинула версию происхождения штамма коронавируса "омикрон".

Специалист рассказала об этом во время беседы с журналистами Financial Time, пишет РИА Новости. По словам Ван Керкхове, откуда появился данный штамм коронавируса, неизвестно.

Тем не менее, согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса. В его организме вирус размножался в течение значительного времени.

В ВОЗ призвали "не клеймить" государства, которые сообщают о новых вариантах коронавируса, и реагировать не эти сообщения сбалансированно.

Ван Керкхове считает, что нужно пристальнее наблюдать за штаммами.

"Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм "дельта" никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им", - отметила она.

По мнению представителя ВОЗ, выявление "омикрона" можно было бы сравнить с выявлением коронавируса в 2019-2020 годах.

Напомним, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, решили назвать в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита — "омикрон". Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения в минувшую пятницу.

Первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 были зафиксированы в середине и конце ноября этого года в провинции ЮАР, Гонконге, Израиле и Бельгии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944292-gipotezu-proishozhdeniya-omikron-shtamma-koronavirusa-vydvinuli-v-voz/