Врачи рассказали о влиянии сна на тяжелый COVID-19

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Врачи рассказали о взаимосвязи тяжелого течения COVID-19 с храпом и апноэ, передает Ura.ru.

Люди, которые страдают от остановки дыхания во сне, то есть от храпа или апноэ, чаще всего подвержены тяжелому течению COVID-19 при заболевании.

"Дело в том, что коронавирус непосредственно поражая легкие, является фактором риска по ухудшению остановок дыхания во сне. И при апноэ падает кислород, и при коронавирусе падает кислород. Таких пациентов мы ведем с особым вниманием", - говорит невролог-сомнолог Елена Царева.

С ее заявлением согласился заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

"Коронавирус сам по себе не усугубляет апноэ, потому что апноэ - это проблема верхних дыхательных путей. Коронавирус - это проблема нижних дыхательных путей. Но если у человека до заболевания коронавирусом имелось апноэ, то действительно доказано, что эти люди тяжелее переносят коронавирус", - заключил сомнолог Полуэктов.

Напомним, Гинцбург оценил исследования коронавируса учеными со всего мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943500-vrachi-rasskazali-o-vliyanii-sna-na-tyazhelyy-covid-19/