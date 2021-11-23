Разрешат ли в Казахстане новогодние корпоративы, ответил Цой

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Глава Минздрава в кулуарах правительства высказался о возможности проведения новогодних корпоративов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алексей Цой заявил, что многое будет зависеть от эпидситуации в конкретном регионе.

"В зависимости от каждого региона будут устанавливать определенные требования по количеству людей, находящихся в организациях - в общепите либо на концертах. То есть, имеются определенные требования, и главный санврач региона будет определять градацию в зависимости от количества мест. В зависимости от того, в какой зоне находится регион - "желтой", "красной" или "зеленой", - пояснил он.

При этом глава Минздрава сообщил, что в стране эпидситуация по КВИ в целом улучшилась и идет спад заболеваемости среди населения.

"Все мы хотим быстро социализироваться. Но коронавирус не ушел, к сожалению. Вы видите, что творится в Европе, сейчас локдаун объявляется, что делается в России и у наших соседей.

Мы должны быть немного еще настороженными, чтобы у нас не повторилось то, что было летом или в прошлом году. Для нас очень важно сейчас держать эпидситуацию (на контроле - прим. ред.), быстрее вакцинироваться. В принципе, мы на первое место в СНГ вышли по вакцинации. Неплохо идет. У нас поэтапно коллективный иммунитет формируется", - заверил министр.

Напомним, ранее главный санврач Алматы Бекшин предостерег горожан от проведения банкетов и корпоративов на новогодние праздники.

"В один момент мы можем сейчас то, чего достигли, потерять и вернуться к худшим условиям, вплоть до локдауна. Сейчас не время ходить по корпоративам и массовым мероприятиям, тем более, в закрытых помещениях", - заявил Бекшин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943502-razreshat-li-v-kazahstane-novogodnie-korporativy-otvetil-tsoy/