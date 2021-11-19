Ученые из Германии допустили, что вакцинация от COVID-19 станет сезонной

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Немецкие ученые допустили факт, что вакцинация от коронавируса станет сезонной, передает РИА Новости.

Вакцинация может стать сезонной для некоторых людей. Но пока точных рекомендаций нет.

"Мы неоднократно говорили, что мы исходим из того, что нужны будут бустерные прививки в будущем. Мы не знаем только, в какие сроки нужно это делать. Могу только сказать, что есть исследования, которые показывают, что привитым в прошлом году людям нужны дополнительные прививки", - говорит президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Институт, к слову, занимается отслеживанием ситуации с COVID-19 во всем мире.

Вилер допустил также, что у людей будет со временем расти иммунитет, если коронавирус останется в человеческой популяции.

"Тогда один из возможных сценарий - не единственный, но возможный, - что каждый год, перед началом зимы, определенные группы, как пожилые, должны будут прививаться. Такое может быть, это допустимая гипотеза. Будет ли действительно так, этого я пока не знаю", - сказал специалист.

Напомним, Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943050-uchenye-iz-germanii-dopustili-chto-vaktsinatsiya-ot-covid-19-stanet-sezonnoy/