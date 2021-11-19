Национальный локдаун и обязательную вакцинацию введут в Австрии

Хальштат, Австрия. Иллюстративное фото: Pexels

Правительство Австрии намерено ввести обязательную вакцинацию и национальный локдаун, передает РИА Новости.

С 22 ноября до не позднее 13 декабря в Австрии введут национальный локдаун в связи с эпидситуацией.

"С понедельника максимум на 20 дней вступит в силу национальный локдаун. Каждые десять дней будет проводиться оценка. Он автоматически закончится не позднее 13 декабря, с этого дня для привитых и переболевших локдаун закончится", - заявил канцлер Австрии Александр Шелленберг.

Кроме того, австрийские власти приняли решение ввести обязательную вакцинацию. Мера вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

"Сегодня мы приняли очень тяжелое решение - очень быстро ввести обязательную вакцинацию, она должна действовать уже с 1 февраля 2022 года", - объявил Шелленберг.

Напомним, что с 15 ноября в стране уже действует изоляция для непривитых от COVID-19. Шелленберг заметил, что это повысило готовность невакцинированных получить прививку. Но не в достаточной мере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943037-natsionalnyy-lokdaun-i-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-vvedut-v-avstrii/