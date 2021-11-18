Психиатр назвал способ снизить тревожность из-за COVID-19

Иллюстративное фото: pexels.com

Врач-психиатр Виктор Ханыков заявил, что вакцинация поможет не только защитить организм от заболевания, но и снизить тревожность из-за COVID-19, передает "Радио Sputnik".

По словам эксперта, информация о высокой заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции приводит людей в состояние стресса. Поэтому, чтобы избежать волнения и защитить организм от болезни, необходимо вакцинироваться. Психолог отметил, что после прививки у людей заметно снижается уровень тревожности за свое здоровье.

"Я по себе могу сказать, что у меня тоже была тревога, потому что я в возрасте. Я думал, что если бы я заболел, то мне пришлось бы тяжело. После того, как я сделал прививку, на душе стало спокойнее. Привиться лучше, чем заболеть", – пояснил он

Если вакцинация не помогла справиться со стрессом, то следует обратиться к психотерапевту, рекомендует Виктор Ханыков.

"Противотревожные препараты и помощь специалистов помогут сбить волну тревоги", – добавил врач.

Ранее британский гипнотизер, телеведущий и автор книг по саморазвитию Пол Маккенна показал несколько способов побороть стрессовое состояние в период изоляции и пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942773-psihiatr-nazval-sposob-snizit-trevozhnost-iz-za-covid-19/