Врач рассказала, когда возвращается обоняние после COVID-19

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Врач рассказала, когда возвращается обоняние после перенесенного COVID-19, передает Прайм.

Обычно проблемы с обонянием у заболевшего коронавирусом начинаются на четвертый-седьмой день. А восстанавливается оно спустя в среднем 14 дней. Хотя бывают и случаи, когда этот симптом не проходит спустя даже длительное время.

Как утверждает врач Мария Петина, механизм развития аносмии - потери обоняния - при COVID-19 отличается от аллергической реакции или обычной простудой с насморком.

"Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа. Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Без вспомогательных клеток наши обонятельные нейроны не могут полноценно работать, поэтому и развивается гипосмия или аносмия", - говорит Петина.

В среднем человек может восстанавливать способность чувствовать запахи после COVID-19 от трех дней до трех месяцев. В таких случаях врач рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться своевременно к врачу.

Также в течение первых двух месяцев после болезни многие жалуются на искаженные запахи и вкусы определенных продуктов. Такое состояние постепенно проходит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942727-vrach-rasskazala-kogda-vozvraschaetsya-obonyanie-posle-covid-19/