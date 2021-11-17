ЕСПЧ постановил, что локдаун из-за COVID-19 не нарушает права человека

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Европейский суд по правам человека постановил, что изоляция из-за COVID-19 не нарушает право на свободу человека и не может быть приравнена к домашнему аресту, передает РИА Новости.

Решение было вынесено по иску жителя Румынии. Он пожаловался на то, что ему запрещали 52 дня выходить из дома, хотя он не был болен COVID-19 и не контактировал с инфицированными. Румынец заявил, что карантин напоминал тюремное заточение.

В связи с эпидситуацией власти Румынии действительно в течение 52 дней запретили гражданам выходить из дома без уважительной причины. По всей стране было введено чрезвычайное положение.

Степень ограничения свободы передвижения, о которой говорит заявитель, не соответствовала тому, чтобы рассматривать всеобщий карантин в качестве "лишения свободы", утверждается в сообщении ЕСПЧ.

"Суд признал, что пандемия может иметь очень серьезные последствия не только для здоровья, но и для всего общества, экономики, функционирования государства и жизни в целом, поэтому сложившуюся ситуацию следует охарактеризовать как "исключительный и непредсказуемый контекст". Это решение представляет интерес, так как в нем применяются общие принципы практики суда... к беспрецедентному контексту текущей эпидемии, к конкретным обстоятельствам дела", - гласит сообщение.

Они добавили, что человек в ходе локдауна имел право выходить на улицу при наличии уважительной причины, граждане не подвергались индивидуальному надзору. К тому же, человека не лишали возможности социальных контактов.

Следовательно нельзя рассматривать локдаун как "лишение свободы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942650-espch-postanovil-chto-lokdaun-iz-za-covid-19-ne-narushaet-prava-cheloveka/