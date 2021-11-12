Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин дал прогноз на предновогодний период по заболеваемости коронавирусом, передает NUR.KZ.
По словам Бекшина, при несоблюдении ограничительных мер и низком уровне вакцинации возможен рост заболеваемости.
"Если будет активность низкая по вакцинации, то возможен рост заболеваемости до 600 случаев в сутки. Это оптимистичный сценарий.
Пессимистичный прогноз в виде пятой волны может быть при появлении нового штамма, который ранее не циркулировал у нас в республике", - сообщил Жандарбек Бекшин.
Скученность и плотность населения в Алматы, по его словам, способствуют распространению инфекции.
Ранее Бекшин рассказывал, будут ли вводиться ограничения на новогодние мероприятия в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941936-bekshin-dal-prognoz-na-prednovogodniy-period-po-zabolevaemosti-koronavirusom/