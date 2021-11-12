Ученые из России создали БАД против COVID-19

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Военные ученые России создали препарат, способный снизить концентрацию COVID-19 в организме пациента в 16 раз, передает Красная Звезда.

Биологически активная добавка "КовБАД" была создана учеными 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Оценка эффективности препарата была произведена в начале ноября. На один из БАДов получено свидетельство о госрегистрации.

"Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", - говорит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов.

Основными ингредиентами разработанных препаратов являются вещества природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту. Это экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие.

Напомним, Гинцбург рассказал о разработке препарата учеными в Центре Гамалеи, который будет подавлять размножение COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941814-uchenye-iz-rossii-sozdali-bad-protiv-covid-19/