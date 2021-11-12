Еще одна область Казахстана вышла из "красной" зоны по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновлена матрица оценки эпидситуации в регионах Казахстана - по последним данным, Костанайская область вышла из "красной" зоны, а Шымкент вернулся из "зеленой" в "желтую", сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Актуальная на утро 12 ноября матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной" зоне - Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

зоне - Павлодарская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область;

зоне - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область; в "зеленой" зоне - Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Отметим, несколько дней назад Казахстан впервые за последние полгода вернулся в "зеленую", самую благополучную по эпидситуации, зону.

Тем не менее, последние три дня в стране опять наблюдается небольшой рост числа зараженных - сегодня Минздрав сообщил о 1260 случаях заражения, что на 41 случай больше, чем сутками ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941813-shymkent-pokinul-zelenuyu-zonu-po-kvi/