Еще один регион Казахстана перешел в "зеленую" зону

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Восточно-Казахстанская область перешла из "желтой" зоны в "зеленую". Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах Казахстана опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно актуальной на утро 8 ноября информации, в "красной", самой неблагополучной по эпидситуации, зоне находятся 4 региона, в "желтой" - 3 региона, в "зеленой" - 10 областей.

Обновленная матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной" зоне - Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области;

зоне - Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне - Нур-Султан, Алматы, Карагандинская область;

зоне - Нур-Султан, Алматы, Карагандинская область; в "зеленой" зоне - Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в стране выявили 1031 случай заражения коронавирусом. Это на 318 случаев меньше, чем накануне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940994-esche-odin-region-kazahstana-pereshel-v-zelenuyu-zonu/