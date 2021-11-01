Смягчение карантина в Алматы: с 1 ноября начали действовать ограничения "желтой" зоны

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы с сегодняшнего дня начинают действовать ограничения "желтой" зоны по коронавирусу. Об этом сообщил корреспонденту NUR.KZ замглавы городского ДСЭК Садвакас Байгабулов.

Ровно неделю назад, 25 октября, стало известно, что Алматы впервые с июня покинул "красную" зону по COVID-19. Однако ограничения этой зоны, как уточнили тогда в акимате, по правилам, должны были действовать еще неделю.

Сегодня этот семидневный срок истекает. В связи с этим мы решили обратиться за комментарием в городской департамент санэпидконтроля.

"С 1 ноября вводится режим ограничения по "желтой" зоне", – сообщил заместитель руководителя ДСЭК Садвакас Байгабулов.

Также он отметил, что в связи с переходом Алматы в "желтую" зону главный санврач Алматы не будет принимать отдельного постановления. Будут действовать стандартные ограничения данной зоны.

Так, например, объекты общепита по типу ресторана, кафе и кофейни теперь могут работать при заполняемости до 50%, не более 60 мест, а по типу столовых без реализации спиртного – круглосуточно. Работа рынков и ТРЦ по-прежнему полностью разрешена.

Проведение банкетов, свадеб и юбилеев разрешено при заполняемости до 50%, не более 70 мест. А конференции, форумы, зрелищные, и иные подобные мероприятия можно проводить при заполняемости до 50%, не более 70 мест.

С полным списком ограничений "желтой" зоны можно ознакомиться в постановлении главного санврача РК по ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939961-smyagchenie-karantina-v-almaty-s-1-noyabrya-nachali-deystvovat-ogranicheniya-zheltoy-zony/