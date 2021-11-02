Инфекционист раскритиковал повальное лечение COVID-19 антибиотиками

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По словам врача, лечение антибиотиками может привести к появлению антибиотикорезистентных штаммов, передают Известия.

"Бактериологи уже заметили эту тенденцию: сейчас чаще высеваются штаммы, резистентные к тем антибиотикам, к которым раньше они были чувствительны. В результате лечить какие-то бактериальные инфекции будет гораздо сложнее. У нас просто уменьшится спектр инструментов для их лечения, а это проблема", - говорит главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Так как за последние несколько лет было создано не так много антибиотиков, их неразумное использование может привести к нежелательным последствиям. По словам Чуланова, назначать на амбулаторном этапе такие препараты бессмысленно.

"Их использование оправдано, если эта пневмония обусловлена бактериальной инфекцией. Это бывает на госпитальном этапе и чаще всего в отделениях интенсивной терапии, когда используется искусственная вентиляция легких. Но вирусная пневмония или пневмонит - это не повод назначать антибиотики", - объяснил врач.

Ранее специалист рассказала о влиянии генотипа на тяжесть течения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940062-infektsionist-raskritikoval-povalnoe-lechenie-covid-19-antibiotikami/