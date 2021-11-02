Один регион Казахстана перешел в "зеленую" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Актюбинской области улучшилась эпидемиологическая ситуация, в связи с чем регион переместился из "желтой" зоны по COVID-19 в "зеленую", сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 ноября, обстановка по регионам выглядит так:

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: город Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

Напомним, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1181 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. При этом в Актюбинской области было зарегистрировано всего 10 новых случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940042-odin-regiona-kazahstana-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-covid-19/