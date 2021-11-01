Врач рассказала о влиянии генотипа на тяжесть COVID-19

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Врач рассказала о взаимосвязи генотипов со степенью тяжести коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Генотип - это набор генов, который присущ определенному организму. Минимум четыре генотипа предрасполагают к тяжелому течению COVID-19.

"Здесь двоякое действие. Во-первых, я уже говорила о том, что у нас были пациенты, которые по всем нашим прогнозам должны были поправиться, но, к сожалению, выделены четыре генотипа, как минимум четыре, которые предрасполагают сами по себе к негативному сценарию течения заболевания", - объяснила директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России Елена Голухова.

Помимо этого специалист добавила, что минимум 87 процентов перенесших COVID-19 имеют впоследствии изменения в сердце.

Напомним, Гинцбург заявил, что у трижды вакцинированных "Спутником V" нареканий на побочные действия нет. А доктор Комаровский объяснил, почему потеря обоняния и способности чувствовать вкус могут быть опасными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939946-vrach-rasskazala-o-vliyanii-genotipa-na-tyazhest-covid-19/