Еще 1396 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1396 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
Накануне сообщалось о 1312 новых случаев заболевания. За день до этого был выявлен 1181 заболевший с положительным ПЦР.
За последний месяц динамику заболеваемости можно назвать положительной: 2 октября КВИ диагностировали 1953 казахстанцам, неделю назад этот же показатель составлял 1551.
В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 110
- город Алматы - 211
- город Шымкент - 46
- Акмолинская область - 121
- Актюбинская область - 25
- Алматинская область - 89
- Атырауская область - 19
- Восточно-Казахстанская область - 82
- Жамбылская область - 18
- Западно-Казахстанская область - 52
- Карагандинская область - 129
- Костанайская область - 132
- Кызылординская область - 37
- Мангистауская область - 5
- Павлодарская область - 142
- Северо-Казахстанская область - 154
- Туркестанская область - 24
Всего в стране выявлен 944 501 заболевший.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939976-esche-1396-kazahstantsev-zaboleli-koronavirusom-za-sutki/