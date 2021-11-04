Еще 1396 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1396 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Накануне сообщалось о 1312 новых случаев заболевания. За день до этого был выявлен 1181 заболевший с положительным ПЦР.

За последний месяц динамику заболеваемости можно назвать положительной: 2 октября КВИ диагностировали 1953 казахстанцам, неделю назад этот же показатель составлял 1551.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 110

город Алматы - 211

город Шымкент - 46

Акмолинская область - 121

Актюбинская область - 25

Алматинская область - 89

Атырауская область - 19

Восточно-Казахстанская область - 82

Жамбылская область - 18

Западно-Казахстанская область - 52

Карагандинская область - 129

Костанайская область - 132

Кызылординская область - 37

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 142

Северо-Казахстанская область - 154

Туркестанская область - 24

Всего в стране выявлен 944 501 заболевший.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939976-esche-1396-kazahstantsev-zaboleli-koronavirusom-za-sutki/