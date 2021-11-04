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Еще 1396 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

мужчина сидит на приеме у врача
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1396 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Накануне сообщалось о 1312 новых случаев заболевания. За день до этого был выявлен 1181 заболевший с положительным ПЦР.

За последний месяц динамику заболеваемости можно назвать положительной: 2 октября КВИ диагностировали 1953 казахстанцам, неделю назад этот же показатель составлял 1551.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 110
  • город Алматы - 211
  • город Шымкент - 46
  • Акмолинская область - 121
  • Актюбинская область - 25
  • Алматинская область - 89
  • Атырауская область - 19
  • Восточно-Казахстанская область - 82
  • Жамбылская область - 18
  • Западно-Казахстанская область - 52
  • Карагандинская область - 129
  • Костанайская область - 132
  • Кызылординская область - 37
  • Мангистауская область - 5
  • Павлодарская область - 142
  • Северо-Казахстанская область - 154
  • Туркестанская область - 24

Всего в стране выявлен 944 501 заболевший.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939976-esche-1396-kazahstantsev-zaboleli-koronavirusom-za-sutki/