Первый случай COVID-19 с начала пандемии зарегистрировали в Тонге

Остров Тонга. Кадр из видео: YouTube/Страны мира

В Тонге зарегистрировали первый случай COVID-19 с начала пандемии, передает Би-би-си.

Инфицированным оказался недавно прибывший из Новой Зеландии человек, который был полностью вакцинирован. Премьер-министр королевства Похива Ту'и'онетоа сообщил, что из-за этого, возможно, на крупнейшем острове Тонгатапу на следующей неделе введут изоляцию.

Государство Тонга расположено к северо-западу от Новой Зеландии. И было одним из последних, где объявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что перед вылетом из страны, он был здоров.

Там проживает 100 тыс. человек, из которых привилось только треть населения. После известия о первом с начала пандемии инфицированном, многие жители поторопились вакцинироваться.

Напомним, в мире было сделано более семи миллиардов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Также мы писали про обновленную статистику заболевших COVID-19 в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939866-pervyy-sluchay-covid-19-s-nachala-pandemii-zaregistrirovali-v-tonge/