Врачи объяснили, почему прививающимся следует отказаться от вегетарианства

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Терапевты объяснили, почему потребление продуктов животного происхождения важно для привившегося от COVID-19, передает РИА Новости.

Через продукты животного происхождения в организм попадают витамины, которые не синтезируются самостоятельно. Поэтому, в свою очередь, отказ от них может негативно сказаться в формировании хорошего иммунного ответа.

"Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Это, конечно, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку", - объяснил терапевт Тимур Асанов.

Он добавил, что организму важно помочь в этом процессе. Поэтому нужно спать или отдыхать достаточное количество времени, не допускать стрессовых ситуаций и хорошо питаться.

"Чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет. Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни. Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку", - подтвердила врач Марина Владимирова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939857-vrachi-obyasnili-pochemu-privivayuschimsya-sleduet-otkazatsya-ot-vegetarianstva/