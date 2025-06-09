Ланч-пакеты начнут выдавать учащимся школ Казахстана, где нет столовых

Учащимся школ Казахстана, где нет столовых, начнут выдавать ланч-пакеты. Эти и другие новшества озвучили в Министерстве здравоохранения РК, передает NUR.KZ.

В Минздраве озвучили подробности нового Стандарта школьного питания и многовариантного типового меню, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

"Меню составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок.

Стандарт также содержит требования к организации питания в малокомплектных школах, буфетах, и питанию детей с такими особыми диетическими потребностями, как сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия, лактозная недостаточность и другие заболевания", - проинформировала заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Роза Кожапова.

Отмечается, что в рационе будут значительно снижено содержание сахара, соли и жиров, исключены ненатуральные продукты и продукты с высоким содержанием соли и сахара. Например, колбасные изделия, копчености, соки с содержанием добавленного сахара, спреды, изделия с усилителем вкуса и запах. Кроме того, будет увеличена доля свежих овощей, фруктов и натуральных продуктов.

"В малокомплектных школах без пищеблоков будут готовиться ланч-пакеты, состоящие из горячего бутерброда, кисломолочного продукта (йогурта), сезонного фрукта и напитка (молока, кефира, напитка из шиповника, сухофруктов, ягод)", - добавили в Минздраве.

Сообщается, что сейчас проводится онлайн-обучение администраций школ, медработников, поставщиков услуг питания.

Ранее корреспонденты NUR.KZ изучили изменения в приказе "Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования". Подробный анализ изменений можно прочитать здесь.

Напомним, в ноябре прошлого года на заседании правительства были обсуждены вопросы качества питания в казахстанских школьных столовых после выступления по этому вопросу президента. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения Министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

Позже стало известно, что Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал проект Стандарта организации питания в организациях образования и воспитания.

А сегодня стало известно, что в 65-ти школьных пищеблоках Мангистауской области из 66-ти выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.