Зеленский согласовал позиции с ЕС перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем профиле в соцсети Х сообщил, что согласовал общие позиции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен перед переговорами в ОАЭ, передает NUR.KZ.
"В последние дни в Брюсселе состоялись переговоры, в ходе которых наши команды хорошо поработали над планом восстановления и гарантиями безопасности со стороны Европы. Урсула и я также согласовали наши позиции в преддверии встречи в Абу-Даби. Мы делаем все возможное, чтобы трехсторонний формат принес результаты. Спасибо, Урсула!" - написал он.
Помимо этого стороны обсудили дополнительную энергетическую и гуманитарную помощь для подготовки к зиме, а также вопросы, связанные с европейской интеграцией.
"Я рассказал Урсуле о существующих проблемах, и мы договорились, что Европейский союз задействует специальный механизм экстренной помощи. Это позволит оперативно предоставить Украине финансирование на самые насущные нужды", - заявил Зеленский.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2454237-zelenskiy-soglasoval-pozicii-s-es-pered-trehstoronnimi-peregovorami-v-abu-dabi/
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