Мерц выразил готовность лично поговорить с Путиным
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Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным на G20 в Майами, если российский лидер посетит его, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.
Об этом глава правительства Германии заявил журналистам, пишет Westfalenpost.
Мерца спросили, может ли в декабре состоятся его встреча с Путиным. В ответ он сказал, что не намерен избегать такой возможности, если президент РФ прибудет на саммит G20.
"Принимающая сторона всегда имеет право пригласить дополнительных глав государств и правительств. И, насколько нам известно на данный момент, Трамп пригласил Путина... Если он будет там, я не стану уклоняться от возможности провести с ним беседу", - пояснил канцлер.
Тем не менее на данный момент неизвестно, будет ли Путин на G20, отметил Мерц. По его словам, пока что глава Кремля не дал согласия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2453733-merc-vyrazil-gotovnost-lichno-pogovorit-s-putinym/
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