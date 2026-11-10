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    Виктор Николаев
    Редактор

    Евросоюз продлил на два года миссию по подготовке украинских военных

    Опубликовано:

    Флаг ЕС
    Флаг ЕС. Иллюстративное фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

    Совет Европейского Союза решил продлить мандат миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM) еще на два года, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт совета ЕС.

    На этот период миссии будет выделено почти 300 млн евро.

    Сообщается, что решение принято по итогам недавнего стратегического пересмотра деятельности EUMAM. В рамках этого пересмотра Совет также постановил создать присутствие миссии непосредственно в Украине, чтобы обеспечить прямую и эффективную координацию с украинскими военными властями, ВСУ и международными партнерами.

    В ЕС считают, что это позволит и дальше адаптировать программы обучения к потребностям ВСУ.

    Особое внимание будет уделяться изучению и учету опыта боевых действий, а также укреплению системы военной подготовки в поддержку оборонных задач Украины.

    Сообщается, что с момента создания миссии в октябре 2022 года по запросу Украины подготовку в ее рамках прошли более 100 000 военнослужащих. Подготовка сопровождается предоставлением ВСУ оборудования как летального, так и нелетального назначения.

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    Финансирование осуществляется через Европейский фонд мира.

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