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    Виктор Николаев
    Редактор

    FT: Ущерб бизнесу от погромов во Франции может превысить миллиард евро

    Опубликовано:

    Протесты во Франции
    Протесты во Франции. Фото: AL-DOUMY / AFP via Getty Images

    Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков Morningstar DBRS сообщило, что ущерб бизнесу от погромов во Франции может превысить миллиард евро, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    Аналитик компании Маркос Альварес сравнил массовые беспорядки во Франции со стихийными бедствиями.

    По подсчетам специалистов, убытки страховых компаний от массовых беспорядков во Франции могут достичь 1,2 млрд евро. Это сделает произошедшее одним из самых дорогостоящих случаев массовых протестов для страхового рынка страны.

    В настоящее время, по предварительной оценке министра торговли Франции Сержа Папена, от погромов пострадали не менее 3 тыс. предприятий по всей стране.

    Среди разграбленных и поврежденных магазинов оказались бутики люксовых брендов. На фоне беспорядков некоторые французские предприниматели начали самостоятельно готовиться к защите своих магазинов.

    Однако часть владельцев магазинов отказывается от вооруженной защиты, опасаясь за свою жизнь и возможных юридических последствий.

    Кроме того, на фоне растущих убытков французские власти добиваются одобрения ЕС для введения обязательного страхования имущества от массовых беспорядков.

    Ранее сообщалось, что на онлайн-платформах Франции начали массово продавать вещи, которые были украдены мародерами во время массовых беспорядков

    Напомним, в конце сентября Францию охватили протесты учеников старших классов. Недавно в Париже перед крупной демонстрацией учащихся прошли стихийные акции протеста, одна из которых завершилась столкновениями с полицией и применением слезоточивого газа.

    19 октября легендарный музей Лувр, в котором хранится множество художественных и исторических реликвий, закрыли для посетителей из-за протестов на улицах Парижа.

    Также мы писали, что комендантский час введут в некоторых городах Франции из-за массовых протестов.

    Накануне стало известно, что за три дня беспорядков в стране задержали 2 513 человек.

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    FT: Ущерб бизнесу от погромов во Франции может превысить миллиард евро

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