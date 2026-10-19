Погромы во Франции: мародеры начали массово продавать украденные вещи

На онлайн-платформах Франции начали массово продавать вещи, которые были украдены мародерами во время массовых беспорядков, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, объявления о продаже товаров, украденных в ходе беспорядков во Франции, стали массово появляться в Сети. В основном такие объявления выкладывают на французской версии интернет-платформы Vinted.

"Vinted стал самым крупным сбытчиком украденного и разграбленного 17 октября!" - пишут французы.

Пользователи соцсетей отмечают, что в интернете стали массово продавать косметические продукты, в частности наборы, а также одежду и обувь. При этом в некоторых объявлениях открыто указывалось, что товар был украден в ходе манифестации 17 октября.

Министр торговли ФранцииСерж Папен подтвердил, что украденные в ходе беспорядков товары начали продаваться на некоторых онлайн-платформах. Он осудил такую практику и заявил, что проведет встречу с представителями этих сервисов для решения проблемы.

Протесты во Франции

Напомним, в конце сентября Францию охватили протесты учеников старших классов. В Париже перед крупной демонстрацией учащихся прошли стихийные акции протеста, одна из которых завершилась столкновениями с полицией и применением слезоточивого газа.

Также президент страны Эммануэль Макрон записал видеообращение к нации. Во Франции задержали более 2 тыс. участников массовых протестов против роста стоимости жизни. Между тем, бизнесмены и мэры городов рассказали о последствиях погромов по всей стране.

19 октября легендарный музей Лувр, в котором хранится множество художественных и исторических реликвий, закрыли для посетителей из-за протестов на улицах Парижа.

Кроме того, стало известно, что власти некоторых французских городов введут комендантский час из-за массовых протестов, охвативших страну.

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