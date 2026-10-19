Комендантский час введут в некоторых городах Франции из-за массовых протестов

Власти некоторых французских городов введут комендантский час из-за массовых протестов, охвативших страну, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает РБК со ссылкой на французское издание France Info, в некоторых городах Франции введут частичный комендантский час.

Об этом сообщил премьер-министр страны Себастьен Лекорню. Он дал местным властям поручение принять меры для введения комендантского часа.

Лекорню добавил, что комендатский час может быть как частичным, так и "очень локальным".

Отмечается, что из-за участившихся случаев мародерства комендантский час будет введен уже вечером 19 октября.

Напомним, в конце сентября Францию охватили протесты учеников старших классов. Накануне в Париже перед крупной демонстрацией учащихся прошли стихийные акции протеста, одна из которых завершилась столкновениями с полицией и применением слезоточивого газа. Накануне президент страны Эммануэль Макрон записал видеообращение к нации. Во Франции задержали более 2 тыс. участников массовых протестов против роста стоимости жизни. Между тем, бизнесмены и мэры городов рассказали о последствиях погромов по всей стране. 19 октября легендарный музей Лувр, в котором хранится множество художественных и исторических реликвий, закрыли для посетителей из-за протестов на улицах Парижа.

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