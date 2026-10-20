Число задержанных на беспорядках во Франции превысило 2,5 тыс. человек

Во Франции за три дня беспорядков задержали 2513 человек. Министр юстиции Жеральд Дарманен сообщил о десятках судебных расследований, передает NUR.KZ со ссылкой на Bild.

С 17 октября до вечера 19 октября французские силы правопорядка задержали 2513 человек в ходе беспорядков. Из них 67 человек заключили под стражу. Об этом сообщил министр юстиции Жеральд Дарманен.

По его словам, 67 человек заключены под стражу, кроме того, уже начаты "десятки судебных расследований".

По данным Мишеля Лаво, руководителя местного управления общественной безопасности DSPAP, лишь 20% задержанных проживают непосредственно в Париже:

"Остальные прибыли из ближних пригородов, частично из дальних пригородов, а некоторые - из ещё более отдаленных районов", - сообщил он.

Напомним, в конце сентября Францию охватили протесты учеников старших классов. Накануне в Париже перед крупной демонстрацией учащихся прошли стихийные акции протеста, одна из которых завершилась столкновениями с полицией и применением слезоточивого газа. 19 октября легендарный музей Лувр, в котором хранится множество художественных и исторических реликвий, закрыли для посетителей из-за протестов на улицах Парижа. Также мы писали, что комендантский час введут в некоторых городах Франции из-за массовых протестов. Еще стало известно, что футболку Месси с автографом украли из музея в Париже во время массовых беспорядков.

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