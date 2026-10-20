Украины не должно быть в НАТО, считает вице-президент США

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс высказался о возможном присутствии Украины в НАТО, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Об этом он заявил в интервью телеканалу 2way.

"У нас нет формального союза с Украиной, насколько мне известно. Они не в НАТО, я не думаю, что они должны быть в НАТО", - заявил Вэнс.

Стоит отметить, что несколько недель назад госсекретарь США Рубио сделал заявление о планах Украины по вступлению в НАТО - по его словам такой вопрос не стоит на повестке.

Напомним, еще в 2022 году Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

А недавно бывший главком украинской армии, а ныне посол в Великобритании, Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО.

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