Стало известно, во сколько Украине обходится один день конфликта

Украина в 2026 году тратит в среднем 266 млн долларов в день на военные нужды. В 2027 году эта сумма может вырасти, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По информации Министерства финансов Украины, в 2026 году в общей сложности страна выделит из своего бюджета на содержание ВСУ 4,37 триллиона гривен, что эквивалентно 97,1 миллиарда долларов. В эту сумму заложены зарплаты военным, закупка вооружения и техники, резервные средства на непредвиденные траты и прочие расходы.

Таким образом, один день конфликта в 2026 году обходится украинскому бюджету в среднем в 266 миллионов долларов.

Отмечается, в 2027 году финансовая нагрузка на украинский бюджет продолжит расти. Законопроект предусматривает увеличение военных расходов до 108,6 миллиарда долларов. Это значит, что стоимость одного дня конфликта для для Украины вырастет до 297,5 миллионов долларов.

Свежая публикация по теме: Встреча Путина и Зеленского необязательна для сделки по Украине, заявил Трамп

"Однако эта сумма отражает лишь прямые бюджетные расходы Украины. В нее не включена стоимость западного вооружения, которое страна получает от спонсоров. Поэтому оценки общей стоимости конфликта могут сильно разниться. Так, в мае министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что один день реальных военных действий обходится стране примерно в 450 миллионов долларов", - говорится в публикации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.