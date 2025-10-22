Трамп не стал нобелевским лауреатом, но получил премию "Архитектор мира"

От Фонда Ричарда Никсона президенту США Дональду Трампу вручили награду "Архитектор мира" за 2025-2026 годы, передает NUR.KZ со ссылкой на фонд.

Как сообщили в аккаунте Фонда Ричарда Никсона в соцсети Х, награду президенту Трампу вручили члены семьи Никсона на церемонии в Овальном кабинете 21 октября "в знак признания заслуг за его внешнюю политику мира".

"Внешняя политика президента Трампа "Америка прежде всего" основана на решительной личной дипломатии в сочетании с философией мира через силу. Результаты оказались просто невероятными, судя по количеству достигнутых им прекращений огня и мирных соглашений по всему миру", - говорится в сообщении фонда.

Среди достижений Трампа в публикации отметили Соглашения Аврааама о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, налаживание экономических контактов Сербии и Косово, урегулирование конфликтов в Персидском заливе, усилия для мира между Таиландом и Камбоджей, Руандой и Демократической республикой Конго, Арменией и Азербайджаном, а также между Индией и Пакистаном. Напомнили и о недавнем заключении мирного соглашения по сектору Газа.

Напомним, 10 октября стало известно, что Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Ее обладательницей стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо.

Позже представитель Белого дома Стивен Чун заявил, что Дональду Трампу не присудили Нобелевскую премию мира по политическим причинам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.