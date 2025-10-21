"По текущей линии фронта": Зеленский согласился вести переговоры на условиях Трампа и России

Президент Украины Владимир Зеленский сделал сенсационное заявление, сказав, что Украина готова вести дипломатические переговоры с Россией по текущей линии фронта, передает NUR.KZ.

Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором отметил, что Украина завершила подготовку к предстоящим встречам с европейскими партнерами. По его словам, в конце недели будет достигнуто "совершенно новое соглашение об оборонных возможностях".

"Мы полностью солидарны с нашими партнерами в дипломатии, и я благодарен всем за поддержку и принципиальную позицию - всем странам, всем лидерам. Украина в очередной раз заявила о своей готовности прекратить войну. Мы провели встречу с президентом США и договорились попытаться организовать диалог именно таким образом - вдоль нынешней линии фронта. Именно такой сигнал президент Трамп передал своей команде. Он также был обнародован", - сказал Зеленский.

По его словам, именно линия фронта может стать импульсом для дипломатии.

"Вместо этого Россия продолжает делать все возможное, чтобы уклониться от дипломатии, и как только вопрос о наших возможностях дальнего радиуса действия для Украины стал менее актуальным, интерес России к дипломатии практически автоматически угас. Это говорит о том, что именно этот вопрос - вопрос о наших возможностях глубокого удара, может стать незаменимым ключом к миру.

Чем больше дальность действия у Украины, тем больше готовность России прекратить войну. Эти недели это подтвердили. Обсуждение "Томагавков" оказалось серьезным вкладом в дипломатию: мы вынудили Россию признать, что "Томагавки" - это именно та карта, которую они воспринимают серьезно", - сказал Зеленский.

