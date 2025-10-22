"Завершение этой войны не за горами". Почему появились прогнозы, что бои в Украине кончатся до конца года, и стоит ли им верить

После встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме оба лидера заговорили о возможности завершения российско-украинской войны в ближайшее время. Этот же тезис уже несколько недель повторяют украинские депутаты. Но стоит ли верить таким прогнозам?

Это адаптированный перевод статьи корреспондента Украинской службы Би-би-си, прочитать оригинал можно здесь.

С начала осени несколько украинских политиков, как из оппозиции, так и из провластной партии, начали выступать с прогнозами о том, что боевые действия могут завершиться в ближайшие месяцы, а точнее — до конца ноября или до Рождества.

Эти разговоры стали звучать чаще на фоне ожидающейся встречи президентов США и России в Будапеште. Глава Белого дома заявил, что они рассмотрят вопрос, как положить конец «бесславной войне».

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», — заявил журналистам президент Зеленский, подводя итоги визита в Вашингтон.

Как утверждают источники американского издания Politico, украинский президент считает, что нынешнее наступление российской армии на востоке Украины может стать последним в этой войне. По крайней мере, об этом он сказал депутатам своей партии на закрытой встрече в середине сентября.

Комментируя возможность завершения боевых действий до конца года, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов осторожно сказал, что «надеется на лучшее». Он добавил, что обе стороны адаптируются друг к другу и изменяют подходы.

Депутаты украинского парламента, в отличие от главы ГУР, были смелее в прогнозах.

Надежды депутатов

Стоит напомнить, что политики в Украине начали предсказывать завершение полномасштабной войны чуть ли не сразу после ее начала в феврале 2022 года.

Однако такие разговоры активизировались в конце 2024-го и начале 2025 года. Не в последнюю очередь — из-за прихода к власти в США Дональда Трампа, который несколько раз обещал завершить российско-украинскую войну в короткие сроки. Правда, эти сроки давно истекли и на ход боевых действий не сильно повлияли.

Еще в феврале бывший президент и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине состоятся 26 октября 2025 года. Поскольку голосование во время войны провести невозможно, для реализации такого сценария было бы необходимо прекратить боевые действия до этого дня.

Порошенко говорил, что такую дату он получил от «источников в правоохранительных органах, Министерстве национального единства, Центральной избирательной комиссии и на полиграфкомбинате „Украина“, который уже прорабатывает, сколько нужно бюллетеней».

«Поэтому я думаю, что выборы будут в конце года. К чему они должны быть привязаны? В конце года должны быть по Конституции выборы парламента. Хотя они должны были состояться два года назад. И в конце октября у нас должны быть местные выборы», — говорил он в интервью изданию «Цензор.Нет».

Очевидно, что у этого прогноза уже нет шансов на то, чтобы стать реальностью.

В начале октября другой опытный политик, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что конец войны «не за горами».

«Я, например, зная информацию, верю, что завершение этой войны не за горами. Мы очень все на это надеемся и все для этого работаем», — говорила она в интервью «Украинскому радио».

Еще один представитель «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко также обнародовал свою инсайдерскую информацию, что «конец войны действительно уже на горизонте».

«Возможно, сейчас открывается реальное окно возможностей для прекращения боевых действий», — считает политик.

Он объяснил, какие события он считает косвенными признаками такого сценария. Во-первых, звонок Путина Трампу 16 октября состоялся по инициативе российского президента. По мнению депутата, причиной могло стать опасение Кремля, что Белый дом действительно предоставит Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk и наземные пусковые системы для них Typhon.

Во-вторых, Гончаренко обращает внимание, что, по данным США, Индия сокращает закупку российской нефти на 50% под давлением Вашингтона. Это приводит к падению нефтяных доходов России.

Украинский парламентарий считает, что Москва сейчас оказалась под давлением. «А значит — есть шанс дожать Путина. И, возможно, наконец открыть путь к миру», — резюмирует Гончаренко.

Как ни странно, но тезис оппозиционных депутатов о «скором мире» подхватили также и члены провластной фракции в Раде. К примеру, парламентарий от «Слуги народа», бывший представитель Зеленского в парламенте Федор Вениславский также прогнозирует, что война закончится до конца года.

«Думаю, несколько месяцев максимум [до конца боевых действий]. Скажем так: до конца года есть реальные шансы все это остановить», — сказал он в сентябре.

Его коллега по фракции Юрий Камельчук заявил, что остановка боевых действий возможна до Рождества (сейчас празднуется в Украине 25 декабря), если в ближайший месяц состоится трехсторонняя встреча Зеленского, Путина и Трампа.

Еще один представитель «Слуги народа», депутат Максим Бужанский прогнозирует окончание боев уже в следующем месяце. «Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений», — сказал он «Телеграфу».

Есть ли признаки конца?

По состоянию на 20 октября Россия полностью не контролирует ни одну из четырех украинских областей (Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую), которые осенью 2022 года она записала в свою Конституцию.

Несмотря на это, российская армия смогла захватить незначительные территории других регионов, которые Кремль называет «буферными». Речь идет об участках в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях (части Кинбурнской косы).

Военные аналитики и обозреватели, отслеживающие ход российско-украинской войны, по-разному оценивают, действительно ли есть признаки приближения конца боевых действий.

Но они соглашаются в одном: сейчас на первый план выходит вопрос, действительно ли Владимир Путин способен остановить боевые действия и готов ли Дональд Трамп давить на него, чтобы этого добиться.

Например, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, подполковник запаса Алексей Мельник считает, что есть определенные признаки приближения к этому моменту.

«Есть обоснованное ощущение наступления переломного момента. То есть это не просто ощущение на каком-то персональном уровне, а есть определённые индикаторы приближающегося переломного момента», — отметил он в разговоре с Украинской службы Би-би-си.

В качестве примера таких «индикаторов» он привел несколько заявлений Трампа в последние месяцы, которые касались силы российской армии и ее достижений на поле боя. Президент США говорил о «бумажном тигре», то есть о слабости России, несмотря на показное могущество.

Еще один важный индикатор, по мнению Мельника, — истощение ресурсов Кремля с точки зрения бронетехники и добровольцев-контрактников.

«Когда я говорю о приближении переломного момента, это также подразумевается. Россия практически исчерпала советские запасы вооружения, которое можно было быстро восстановить и направить в зону боевых действий. РФ исчерпала во многом запас живой силы, которую можно было привлечь в армию без принудительной мобилизации», — отмечает аналитик.

При этом он признает, что в настоящее время Россия «не демонстрирует готовности» к прекращению боевых действий. По его мнению, это может быть связано с тем, что Владимир Путин, вероятно, получает от подчиненных слишком оптимистичные отчёты о состоянии экономики и продвижении на фронте.

Если вернуться к тезису о истощении запасов бронетехники в России, нужно отметить: OSINT-аналитики обнаружили, что на российских базах хранения осталось всего около 100 танков в рабочем состоянии. Остальные 2,5 тысячи нуждаются в ремонте или непригодны.

Что касается снижения темпов набора военных, то эта тенденция фиксируется в большинстве регионов России в последние несколько месяцев, отмечают аналитики — в частности, из американского Института изучения войны.

Но военно-политический эксперт, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь убежден, что заявления депутатов о «конце войны» не имеют оснований.

В первую очередь — потому, что Путин не демонстрирует готовности отойти от своих требований — например, относительно передачи под контроль Москвы всей территории Донецкой области. Это неприемлемое требование для украинских властей, о чем уже публично заявлял Зеленский.

«На самом деле нет никаких признаков того, что Путин сейчас скажет, что отказывается от требования капитуляции Украины», — сказал аналитик Украинской службе Би-би-си.

Самусь уверен, что состояние экономики и армии еще позволяет России вести активные боевые действия не менее года. По его данным, набор контрактников в российскую армию все еще находится на достаточном уровне, а проблемы в экономике не столь существенны, чтобы заставить Кремль согласиться на остановку войны.

«Очевидно, что проблемы в экономике есть. Но также очевидно, что Путин считает, что он может еще эту зиму воевать и весь 2026 год. У него нет насущной необходимости останавливаться. Я не вижу никаких признаков, что Путин считает, что ему что-то лично угрожает», — отметил Самусь.

По его мнению, остановка боевых действий возможна только при двух вариантах развития событий. Это либо капитуляция Украины, либо решительные действия Трампа для принуждения России к миру.

«Если Трамп скажет Путину, что дает ему последнюю реальную возможность. Если он скажет: „Или ты сейчас прекратишь огонь, или я передаю Украине буквально все, я снимаю с себя какие-либо ограничения с точки зрения передачи оружия. И тогда пеняй на себя! Я просто не буду брать трубку от тебя год. Через год свяжемся“. Только в таком случае у Путина начнется мандраж», — считает эксперт.

Украинский историк и военный обозреватель Михаил Жирохов убежден, что у обеих сторон все еще есть достаточно сил и средств продолжать войну без снижения интенсивности. По его словам, число добровольцев, которое Россия набрала с начала года, позволяет ей воевать «в кредит», то есть не особо учитывать уменьшение этого потока сейчас.

Что касается дефицита бронетехники, то она, по словам аналитика, сейчас не играет важную роль на поле боя и редко применяется: основная роль отводится дронам. Жирохов допускает, что зимой можно ждать снижения интенсивности боевых действий, но это связано именно с сезонным фактором, а не с исчерпанием ресурсов.

Что касается заявлений украинских депутатов о «конце войны», то военный обозреватель называет это «предвыборным фальстартом». По его словам, настоящим индикатором их позиции будет голосование за продление военного положения, срок которого истекает 5 ноября.

Украинское военно-политическое руководство публично не озвучивало информацию о приближении перемирия или завершении войны.

Главком Александр Сырский 17 октября заявил, что ВСУ «успешно разрушают» планы Кремля по «овладению важными районами местности и населёнными пунктами». А принудить Россию к миру, по его мнению, могут, в частности, американские ракеты Tomahawk.

«Их применение значительно усилит принуждение российского агрессора к прекращению войны и установлению справедливого мира», — говорилось в заявлении Сырского.

При этом источник Украинской службы Би-би-си в высшем командном составе ВСУ отмечает, что признаки завершения боевых действий действительно видны.

«Есть ощущение, что сейчас финальный раунд, как в боксе. Оба бойца сильно устали, но из последних сил „месят“ друг друга, надеясь на решающий удар, который даст победу до того, как прозвучит финальный гонг», — такой метафорой объяснил свои ощущения офицер, попросивший об анонимности.

По его словам, этот «финальный раунд» может продолжаться до конца года, максимум — до весны 2026-го.

