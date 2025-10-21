Politico: Ряд лидеров ЕС стремятся поприсутствовать на встрече Трампа и Путина в Будапеште
Опубликовано:
Лидеры некоторых европейских стран добиваются своего присутствия и визита Зеленского на встречу президентов России и США в Будапеште, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.
Как сообщает издание, некоторые лидеры ЕС намерены лоббировать участие во встрече Трампа и Путина, а также выступают за присутствие Зеленского в любых переговорах. Об этом изданию сообщил один дипломат, знакомый с ситуацией.
Европейцы опасаются, что "Трамп снова встанет на сторону Путина в определении того, каким будет мирный процесс", и окажет давление на Зеленского, чтобы тот "принял российские условия, что может привести к уступке территорий на востоке страны".
Они обеспокоены тем, что двухчасовой разговор Путина с Трампом снизил готовность президента США помогать Зеленскому во время их встречи в Вашингтоне на прошлой неделе.
Среди дипломатов ЕС также широко распространен скептицизм по поводу серьезности намерений Путина начать мирные переговоры. Многие рассматривают его предложение о новой встрече с Трампом как "очередную тактику затягивания времени".
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
Мы также писали, что президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, высказался о возможном исходе конфликта между Россией и Украиной.
До этого Зеленский сообщил, что конфликт в Украине приблизился к возможному завершению благодаря усилиям Дональда Трампа.
