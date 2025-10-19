"Остановить Путина разговорами не получится": Зеленский призвал Европу и США усилить давление на Россию

Владимир Зеленский сделал первое заявление после появившейся в СМИ информации о том, что Россия потребовала отказа Украины от ключевых территорий, передает NUR.KZ.

Владимир Зеленский заявил, что Россия "тормозит процесс" заключения мирового соглашения.

"Украина никогда не стремилась к войне. Мы согласились на безусловное прекращение огня, искали возможности для мира и сами не раз предлагали миру остановить удары в небе, на земле и в море. Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс - манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте. Война продолжается только потому, что Москва не желает ее завершать", - написал Зеленский.

По его словам, только на этой неделе Россия применила против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и около 50 ракет разных типов.

"Остановить разговорами Путина не получится - нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, а значит, мир благодаря силе может сработать. Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно такой позиции. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7", - обратился глава Украины к мировому сообществу.

Ранее издание Washington Post сообщило, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецка.

До этого Дональд Трамп заявил о том, что Путин хочет прекратить войну. Но украинский лидер Владимир Зеленский не согласился с этим мнением.

Кроме того, Трамп отказался предоставить Киеву ракеты большой дальности из-за разногласий с Зеленским по поводу будущего конфликта в Украине.

