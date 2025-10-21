Тараз и Казах стали городами-побратимами

В ходе госвизита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан подписан протокол об установлении побратимских отношений между городами Тараз и Казах, передает NUR.KZ.

Об истории азербайджанского города с особенно звучащим для казахстанцев названием рассказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"Казах - один из живописных городов Азербайджана, который расположен близ границы с Грузией и Арменией. Мы провели небольшое исследование относительно этимологии его названия и обнаружили интересные сведения.

В начале 16 века азербайджано-персидский правитель шах Исмаил враждовал с ханом Мухаммедом Шейбани. А поскольку Мухаммед Шейбани являлся бөле - двоюродным братом по матери - казахского хана Касыма, последний отправил ему на подмогу войско. Плененных в ходе сражений казахских воинов шах Исмаил отправил на Кавказ. С тех пор местность, где были размещены казахские батыры, стала известна под этим именем", - сообщил посол.

Он отметил, что и сегодня на северо-западе Азербайджана существуют Казахский район и город Казах. В Казахском районе все еще можно встретить людей, антропологически очень похожих на казахов. Достаточно взглянуть на фотографию первого военного летчика-азербайджанца Фаррух Ага Гаибова.

"Казахский район - единственный регион Азербайджана, где готовят курт. Его жители отличаются воинственностью. А еще здесь любят лошадей и чтят своих акынов - ашыгов.

Поэтому мы решили, что будет правильно установить побратимские связи Казаха именно с древним Таразом. Ведь Тараз находится там, где в 15 веке было образовано Казахское ханство. Этот весьма символический шаг еще крепче свяжет наши братские народы.

А вообще в Азербайджане много топонимов, указывающих на наше общее прошлое. Есть, например, населенные пункты с названиями Кыпчак и Джалаир, названия, связанные с саками. Так что наше современное стратегическое партнерство и братские отношения основаны на очень прочном историческом фундаменте. Думаю, нашим историкам следует обратить свое профессиональное внимание на изучение этих интересных страниц старины", - подытожил Алим Байель.

Напомним, накануне Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в Акорде.

Также напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ильхама Алиева 6-7 октября посещал Азербайджан. Там Токаев заявил, что тюркским странам необходимо действовать вместе. Также Токаев выступил с предложением учредить Центр цифровых инноваций.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.