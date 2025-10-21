Тараз и Казах стали городами-побратимами

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Редактор

      Тараз и Казах стали городами-побратимами

      Опубликовано:

      Алим Байель
      Фото: Алим Байель

      В ходе госвизита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан подписан протокол об установлении побратимских отношений между городами Тараз и Казах, передает NUR.KZ.

      Об истории азербайджанского города с особенно звучащим для казахстанцев названием рассказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

      "Казах - один из живописных городов Азербайджана, который расположен близ границы с Грузией и Арменией. Мы провели небольшое исследование относительно этимологии его названия и обнаружили интересные сведения.

      В начале 16 века азербайджано-персидский правитель шах Исмаил враждовал с ханом Мухаммедом Шейбани. А поскольку Мухаммед Шейбани являлся бөле - двоюродным братом по матери - казахского хана Касыма, последний отправил ему на подмогу войско. Плененных в ходе сражений казахских воинов шах Исмаил отправил на Кавказ. С тех пор местность, где были размещены казахские батыры, стала известна под этим именем", - сообщил посол.

      Он отметил, что и сегодня на северо-западе Азербайджана существуют Казахский район и город Казах. В Казахском районе все еще можно встретить людей, антропологически очень похожих на казахов. Достаточно взглянуть на фотографию первого военного летчика-азербайджанца Фаррух Ага Гаибова.

      "Казахский район - единственный регион Азербайджана, где готовят курт. Его жители отличаются воинственностью. А еще здесь любят лошадей и чтят своих акынов - ашыгов.

      Поэтому мы решили, что будет правильно установить побратимские связи Казаха именно с древним Таразом. Ведь Тараз находится там, где в 15 веке было образовано Казахское ханство. Этот весьма символический шаг еще крепче свяжет наши братские народы.

      А вообще в Азербайджане много топонимов, указывающих на наше общее прошлое. Есть, например, населенные пункты с названиями Кыпчак и Джалаир, названия, связанные с саками. Так что наше современное стратегическое партнерство и братские отношения основаны на очень прочном историческом фундаменте. Думаю, нашим историкам следует обратить свое профессиональное внимание на изучение этих интересных страниц старины", - подытожил Алим Байель.

      Напомним, накануне Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

      Сегодня состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в Акорде.

      Также напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ильхама Алиева 6-7 октября посещал Азербайджан. Там Токаев заявил, что тюркским странам необходимо действовать вместе. Также Токаев выступил с предложением учредить Центр цифровых инноваций.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.