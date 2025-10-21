Токаев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева в Акорде (фото)
Опубликовано:
Состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств.
Были исполнены государственные гимны двух стран.
Напомним, накануне Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ранее стало известно, что по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 20 и 21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.
Также напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ильхама Алиева 6-7 октября посещал Азербайджан. Там Токаев заявил, что тюркским странам необходимо действовать вместе. Также Токаев выступил с предложением учредить Центр цифровых инноваций.
