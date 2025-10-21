jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Редактор

      Токаев: Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство

      Опубликовано:

      Заседание
      Заседание. Фото: Акорда

      Под председательством Токаева и Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Повестка дня заседания включала вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики, цифровизации, топливно-энергетического комплекса, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

      В своем выступлении глава нашего государства отметил, что данный формат подчеркивает особый характер казахско-азербайджанских отношений.

      "Совет выступает эффективной площадкой для выработки согласованных решений по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство.

      Нас объединяют общие исторические корни и богатое духовно-культурное наследие, соответствующий менталитет, взгляд на вещи и развитие ситуации. На этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество.

      Ильхам Гейдар оглу, я придаю исключительное значение Вашему государственному визиту. Символично, что Ваш визит проходит в год 20-летия Договора о стратегическом партнерстве и союзничестве между нашими странами.

      За эти годы мы наладили активный политический диалог, создали прочную договорно-правовую базу для неуклонного развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. И такая комплексная, последовательная работа всецело поддерживается гражданами двух государств", - сказал президент Казахстана.

      Президент подчеркнул, что текущий высокий уровень казахско-азербайджанских отношений был достигнут, прежде всего, благодаря личному вкладу президента Ильхама Алиева.

      Заседание
      Заседание. Фото: Акорда

      "Высоко ценю Вашу неизменную поддержку и внимание к этому вопросу. Все выдающиеся достижения современного Азербайджана неразрывно связаны с Вашим созидательным, сильным лидерством.

      Отдельно хочу отметить историческое значение Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Проявленные Вами твердая политическая воля и стратегическое видение служат ярким примером мудрого подхода к решению сложных вопросов и ответственности за судьбы будущих поколений.

      Вне всяких сомнений, достигнутые между двумя государствами договоренности стали своеобразным водоразделом, открывая новые горизонты сотрудничества во всем регионе и за его пределами. Мы искренне радуемся успехам братского Азербайджана, желаем успешного воплощения в жизнь высоких целей по построению сильного и прогрессивного государства.

      Что касается наших отношений, то у них огромный потенциал, для полноценной реализации которого у нас есть все: непоколебимое политическое доверие, общие ценности и искреннее стремление наших народов к сближению", - считает Касым-Жомарт Токаев.

      Напомним, накануне Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

      Сегодня состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в Акорде.

      В ходе госвизита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан подписан протокол об установлении побратимских отношений между городами Тараз и Казах. Об истории азербайджанского города с особенно звучащим для казахстанцев названием рассказал посол Казахстана в Азербайджане.

