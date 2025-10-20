Президент Азербайджана прилетел в Астану. В аэропорту его встретил Токаев (фото)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил лидера Азербайджана в аэропорту Астаны.
Завтра президенты проведут переговоры и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.
Напомним, ранее стало известно, что по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 20 и 21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.
Также напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ильхама Алиева 6-7 октября посещал Азербайджан. Там Токаев заявил, что тюркским странам необходимо действовать вместе. Также Токаев выступил с предложением учредить Центр цифровых инноваций.
К слову, там личный фотограф главы государства Касым-Жомарта Токаева Аман Дюсенбаев опубликовал видео о том, как ему помог президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2299296-ilham-aliev-pribyl-s-gosvizitom-v-kazahstan-foto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах