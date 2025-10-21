"Продолжайте мечтать": верховный лидер Ирана ответил Трампу намеком о сохранении ядерного оружия

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи критически отреагировал на слова Дональда Трампа об уничтожении ядерной программы в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Press.tv.

По данным телеканала, Али Хаменеи резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его недавние заявления о бомбардировке иранских ядерных объектов и уничтожении ядерных объектов. В своей речи он намекнул, что в действительности ситуация выглядит иначе.

"Ладно, продолжайте мечтать. Но кем вы себя возомнили, чтобы давать какие-либо рекомендации относительно того, может ли страна иметь ядерную промышленность или нет?" - сказал Хаменеи.

Он сказал, что таланты страны продемонстрировали, что у подающей надежды иранской молодежи "есть силы, чтобы покорить вершины и привлечь внимание мира к светлому горизонту Ирана".

Накануне мы писали, что верховный лидер Ирана критически высказался о заявлениях Дональда Трампа и посоветовал главе США заняться ситуацией в своей стране.

Ранее в Иране заявляли, что Тегеран не откажется от обогащения урана, несмотря на удары США по его ядерным объектам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.