"Продолжайте мечтать": верховный лидер Ирана ответил Трампу намеком о сохранении ядерного оружия
Опубликовано:
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи критически отреагировал на слова Дональда Трампа об уничтожении ядерной программы в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Press.tv.
По данным телеканала, Али Хаменеи резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его недавние заявления о бомбардировке иранских ядерных объектов и уничтожении ядерных объектов. В своей речи он намекнул, что в действительности ситуация выглядит иначе.
"Ладно, продолжайте мечтать. Но кем вы себя возомнили, чтобы давать какие-либо рекомендации относительно того, может ли страна иметь ядерную промышленность или нет?" - сказал Хаменеи.
Он сказал, что таланты страны продемонстрировали, что у подающей надежды иранской молодежи "есть силы, чтобы покорить вершины и привлечь внимание мира к светлому горизонту Ирана".
Накануне мы писали, что верховный лидер Ирана критически высказался о заявлениях Дональда Трампа и посоветовал главе США заняться ситуацией в своей стране.
Ранее в Иране заявляли, что Тегеран не откажется от обогащения урана, несмотря на удары США по его ядерным объектам.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Верховный лидер Ирана раскритиковал Трампа и дал ему совет на фоне протестов в США
- Перемирие в Газе под угрозой: США и Израиль обвинили ХАМАС в нарушении условий соглашения
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2299437-prodolzhayte-mechtat-verhovnyy-lider-irana-otvetil-trampu-namekom-o-sohranenii-yadernogo-oruzhiya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах