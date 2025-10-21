Часть Белого дома начали сносить в Вашингтоне. Трамп объяснил почему

В Вашингтоне приступили к модернизации Восточного крыла Белого дома. Как сообщил Трамп, здесь планируют построить большой бальный зал, передает NUR.KZ.

Как написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, на территории Белого дома начато строительство нового, "большого и прекрасного бального зала".

"Восточное крыло, отделенное от самого Белого дома, полностью модернизируют. После завершения строительства здесь станет еще прекраснее!" - заверил Трамп.

Он отметил, что каждый президент США мечтал о бальном зале в Белом доме для проведения торжественных приемов, государственных визитов и т.д.

"Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец-то осуществил этот столь необходимый проект — без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков! Бальный зал Белого дома финансируется из частных источников многими щедрыми патриотами, крупными американскими компаниями. Этот бальный зал будет с радостью использоваться будущими поколениями!" - заявил глава США.

ABC News пишет, что часть здания уже снесли. Отмечается, что восточное крыло Белого дома было построено в 1902 году и ранее подвергалось реконструкциям, включая реконструкцию 1942 года, в ходе которой был добавлен второй этаж.

Напомним, ранее Трамп разместил на стене славы лидеров США в Белом доме изображение автопера на месте портрета экс-президента Джо Байдена.

“They’ve wanted a ballroom for 150 years and I’m giving that honor to this wonderful place.”



President Trump discussed the construction of the new $200 million White House ballroom, which began on Monday with part of the East Wing being demolished. https://t.co/7cKhYKgLoU pic.twitter.com/6OBktaUJBE — ABC News (@ABC) October 20, 2025

