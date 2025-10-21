Часть Белого дома начали сносить в Вашингтоне. Трамп объяснил почему
Опубликовано:
В Вашингтоне приступили к модернизации Восточного крыла Белого дома. Как сообщил Трамп, здесь планируют построить большой бальный зал, передает NUR.KZ.
Как написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, на территории Белого дома начато строительство нового, "большого и прекрасного бального зала".
"Восточное крыло, отделенное от самого Белого дома, полностью модернизируют. После завершения строительства здесь станет еще прекраснее!" - заверил Трамп.
Он отметил, что каждый президент США мечтал о бальном зале в Белом доме для проведения торжественных приемов, государственных визитов и т.д.
"Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец-то осуществил этот столь необходимый проект — без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков! Бальный зал Белого дома финансируется из частных источников многими щедрыми патриотами, крупными американскими компаниями. Этот бальный зал будет с радостью использоваться будущими поколениями!" - заявил глава США.
ABC News пишет, что часть здания уже снесли. Отмечается, что восточное крыло Белого дома было построено в 1902 году и ранее подвергалось реконструкциям, включая реконструкцию 1942 года, в ходе которой был добавлен второй этаж.
Напомним, ранее Трамп разместил на стене славы лидеров США в Белом доме изображение автопера на месте портрета экс-президента Джо Байдена.
“They’ve wanted a ballroom for 150 years and I’m giving that honor to this wonderful place.”— ABC News (@ABC) October 20, 2025
President Trump discussed the construction of the new $200 million White House ballroom, which began on Monday with part of the East Wing being demolished. https://t.co/7cKhYKgLoU pic.twitter.com/6OBktaUJBE
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Семь миллионов жителей США приняли участие в протестах против политики Дональда Трампа
- Трамп заявил об уничтожении огромной подводной лодки, которая двигалась в сторону США (видео)
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2299404-chast-belogo-doma-nachali-snosit-v-vashingtone-tramp-obyasnil-pochemu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах