Лаборатория в США представила новое ядерное оружие

Американская лаборатория Sandia National Laboratories представила новейшее ядерное оружие, которое было разработано их специалистами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу SNL.

На официальном сайте лаборатории опубликовали релиз о новой разработке - гравитационной бомбе переменной мощности B61-13, которая поступает в серийное производство на семь месяцев раньше запланированного срока.

"Начинается реализация программы B61-13. В ответ на критический вызов и неотложную потребность в программе B61-13, было применено инновационное планирование, в результате чего проектная поставка была осуществлена на семь месяцев раньше, чем ожидалось, что позволило сократить общее время изготовления первого блока более чем на 25%", - сказано в сообщении.

Как указано в релизе Министерства обороны США в октябре 2023 года, когда к разработке данного оружия только приступили, B61-13 - это современный вариант ядерной гравитационной бомбы B61. Сообщалось, что она отвечает "требованиям быстро меняющейся среды безопасности".

"B61-13 будет доставляться современными самолетами, усиливая сдерживание противников и уверенность союзников и партнеров, предоставляя президенту дополнительные возможности против определенных более сложных и крупных военных целей. Он заменит некоторые B61-7 в текущем ядерном арсенале и будет иметь мощность, аналогичную B61-7, которая выше, чем у B61-12", - сообщали в Минобороны.

Как указано на сайте SNL, лабораторией управляет компания, которая выступает подрядчиком для Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США, а также поддерживает федеральные, государственные и местные правительственные агентства, компании и организации.

Как финансируемый из федерального бюджета научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр, Sandia выполняет работы для промышленности в ответ на определенные типы запросов федерального правительства.

Отметим, в ноябре прошлого года представитель Стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Томас Бьюкенен назвал условия обмена ядерными ударами.

По его словам, обмен ядерными ударами, если наступит такая необходимость, возможен на "наиболее приемлемых для США" условиях, если страна сохранит часть арсенала для сдерживания противника.

При этом президент США Дональд Трамп в марте этого года призвал избавиться от ядерного оружия и заявил, что хотел бы начать переговоры о денуклеаризации с Россией.

За день до этого президент Франции Макрон заявил об открытии "стратегических дебатов" о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием. Как пишут СМИ, после выхода Великобритании из ЕС единственной страной союза, имеющей на вооружении ядерное оружие, осталась Франция.