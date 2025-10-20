Зеленский предложил продлить срок действия военного положения в Украине
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным издания, сегодня в Верховной Раде было зарегистрировано два указа Зеленского - "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".
Отмечается, что сейчас в Украине военное положение и мобилизация продолжаются до 5 ноября. Соответственно, их должны продлить на 90 дней, с 5 ноября до февраля 2026 года.
"Стоит заметить, что таким образом украинский парламент уже в 17-й раз продолжит военное положение и мобилизацию", - пишет издание.
К слову, голосование за продление и мобилизацию в Украине пройдет завтра.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что выборы президента Украины нельзя проводить до отмены военного положения в стране. Несмотря на это, лидер США Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения.
Недавно Зеленский заявил, что не намерен руководить страной в мирное время. Он планирует провести выборы, как только война закончится.
