Зеленский предложил продлить срок действия военного положения в Украине

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, сегодня в Верховной Раде было зарегистрировано два указа Зеленского - "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Отмечается, что сейчас в Украине военное положение и мобилизация продолжаются до 5 ноября. Соответственно, их должны продлить на 90 дней, с 5 ноября до февраля 2026 года.

"Стоит заметить, что таким образом украинский парламент уже в 17-й раз продолжит военное положение и мобилизацию", - пишет издание.

К слову, голосование за продление и мобилизацию в Украине пройдет завтра.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что выборы президента Украины нельзя проводить до отмены военного положения в стране. Несмотря на это, лидер США Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения.

Недавно Зеленский заявил, что не намерен руководить страной в мирное время. Он планирует провести выборы, как только война закончится.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.