WP: Путин потребовал отказа Украины от ключевых территорий в обмен на прекращение войны

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    WP: Путин потребовал отказа Украины от ключевых территорий в обмен на прекращение войны

    Опубликовано:

    Владимир Путин
    Владимир Путин. Фото: Contributor/Getty Images

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецка, передает NUR.KZ со ссылкой на Washingron Post.

    По данным издания, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком в качестве условия прекращения войны. Об этом сообщили два высокопоставленных чиновника, знакомых с ходом разговора.

    "Путин безуспешно пытался завоевать эту территорию в течение 11 лет, неоднократно встречая отпор со стороны украинских сил, глубоко укрепившихся в районе, который они считают важным оплотом против быстрого продвижения России на запад к своей столице.

    Сосредоточение Путина на Донецке свидетельствует о том, что он не отступает от своих прошлых требований, которые завели конфликт в тупик, несмотря на оптимизм Трампа относительно заключения соглашения", - заявили официальные лица изданию.

    Свежая публикация по теме:
    "Остановить Путина разговорами не получится": Зеленский призвал Европу и США усилить давление на Россию

    Они также сообщили, что Путин якобы заявил, что готов сдать части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецком. Отмечается, что это несколько менее масштабное территориальное требование, чем то, которое он выдвинул в августе на саммите Трампа и Путина в Анкоридже.

    Некоторые представители Белого дома представили это как прогресс. При этом, как отмечает издание, украинцы вряд ли воспримут это таким образом.

    "Это все равно, что продать им собственную ногу за бесценок", - сказал известный дипломат на правах анонимности.

    По словам официальных лиц, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на встрече с украинской делегацией настаивал на передаче Донецка. Украинские и европейские чиновники считают это проявлением симпатии к требованиям России.

    Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о том, что Путин хочет прекратить войну. Но украинский лидер Владимир Зеленский не согласился с этим мнением.

    Кроме того, Трамп отказался предоставить Киеву ракеты большой дальности из-за разногласий с Зеленским по поводу будущего конфликта в Украине.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Ситуация в Украине
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.