WP: Путин потребовал отказа Украины от ключевых территорий в обмен на прекращение войны

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецка, передает NUR.KZ со ссылкой на Washingron Post.

По данным издания, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком в качестве условия прекращения войны. Об этом сообщили два высокопоставленных чиновника, знакомых с ходом разговора.

"Путин безуспешно пытался завоевать эту территорию в течение 11 лет, неоднократно встречая отпор со стороны украинских сил, глубоко укрепившихся в районе, который они считают важным оплотом против быстрого продвижения России на запад к своей столице.

Сосредоточение Путина на Донецке свидетельствует о том, что он не отступает от своих прошлых требований, которые завели конфликт в тупик, несмотря на оптимизм Трампа относительно заключения соглашения", - заявили официальные лица изданию.

Они также сообщили, что Путин якобы заявил, что готов сдать части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецком. Отмечается, что это несколько менее масштабное территориальное требование, чем то, которое он выдвинул в августе на саммите Трампа и Путина в Анкоридже.

Некоторые представители Белого дома представили это как прогресс. При этом, как отмечает издание, украинцы вряд ли воспримут это таким образом.

"Это все равно, что продать им собственную ногу за бесценок", - сказал известный дипломат на правах анонимности.

По словам официальных лиц, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на встрече с украинской делегацией настаивал на передаче Донецка. Украинские и европейские чиновники считают это проявлением симпатии к требованиям России.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о том, что Путин хочет прекратить войну. Но украинский лидер Владимир Зеленский не согласился с этим мнением.

Кроме того, Трамп отказался предоставить Киеву ракеты большой дальности из-за разногласий с Зеленским по поводу будущего конфликта в Украине.

