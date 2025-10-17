О чем говорили Трамп и Зеленский во время встречи

В Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые обсудили конфликт в Украине, а также пути его разрешения, передает CNN.

В начале встречи Зеленский поздравил Трампа с завершением конфликта на Ближнем Востоке и выразил надежду, что с его участием удастся остановить войну и в Украине. В ответ Трамп похвалил Зеленского за стильный костюм.

Глава Белого дома сообщил о своем намерении встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште - встреча будет двусторонней, однако Трамп пообещал быть на связи с Зеленским.

Он также объяснил, почему выбрал Венгрию для второй встречи с российским президентом.

"Это лидер, который нам нравится. Нам нравится Виктор Орбан. Он нравится ему, он нравится мне. Это безопасная страна. Он очень хорошо выполнил свою работу. Он был очень хорошим лидером в смысле управления своей страной. У него нет многих проблем, которые есть в других странах. Так что мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином", - пояснил Трамп.

В ходе встречи президент США заявил о том, что Путин хочет прекратить войну. Украинский лидер не согласился с этим мнением.

Еще Трамп дал понять, что не хотел бы давать Украине "Томагавки".

"Лучше закончить эту войну без "Томагавков". И я думаю, мы близки к этому", выразил надежду президент США.

По словам американского лидера, конфликт может закончиться в скором времени, если его стороны проявят гибкость.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сделал предложение Трампу - он пообещал дроны в обмен на "Томагавки".

"Мы их производим. В США есть большое производство и других ракет, но нет тысяч БПЛА, как у нас. У нас есть серьезное предложение по дронам", - заявил он.

После открытая часть встречи подошла к концу.

