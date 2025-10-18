CNN: Трамп отказался передавать Украине дальнобойные ракеты из-за разногласий с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отказывается предоставить Киеву ракеты большой дальности из-за разногласий с Зеленским по поводу будущего конфликта в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Издание пишет, что несколько источников, знакомых с ситуацией, описали третью встречу Трампа и Зеленского как напряженную, откровенную и временами "неприятную".

"В "прямом и честном" разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что на данный момент украинский лидер не получит ракеты большой дальности, способные долететь до самых дальних уголков России, которые он ищет.

Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными потерями во время предстоящей суровой зимы", - пишет издание.

После окончания встречи Трамп призвал к прекращению убийств.

"Обе стороны должны заключить сделку", - сказал другой чиновник, отметив, что ситуация будет только ухудшаться.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с американским лидером Дональдом Трампом - кадры их встречи появились в Сети.

Мы также писали, о чем говорили лидеры стран. В ходе диалога Владимир Зеленский сделал предложение Трампу - он пообещал дроны в обмен на "Томагавки".

